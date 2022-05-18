أستاذ تمويل: الحكومة عازمة على تقديم جميع المحفزات للاستثمار في مصر

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الحكومة عازمة على تقديم كل المحفزات للاستثمار في مصر، حيث تهتم الدولة خلال الفترة الماضية كثيرا بالمشروعات صديقة البيئة للحفاظ على صحة المواطن، موضحا أن محفزات تلقي الرخصة الذهبية ومنح تراخيص للاستثمار في المشروعات صديقة البيئة تخدّم على استراتيجيات الاقتصاد في مصر، مؤكدا أن الاهتمام في الوقت الحالي أن يكون لدينا محفزات ذات طبيعة خاصة توجه لمشروعات تحتاجها الدولة بشدة لخدمة البيئة.

معظم دول العالم تتجه لجلب استثمارات

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين ياسمين سيف وكريم حاتم، ببرنامج «صباح الورد»، المذاع على شاشة قناة «ten»، أنه خلال العقود الماضية كان معظم دول العالم تتجه لجلب استثمارات دون تحديد نوعية الاستثمار، ولكن حاليا الأمر اختلف تماما حيث الاهتمام بالمشروعات صديقة البيئة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وهي تتوافق مع المتطلبات الدولية.

الرخصة الذهبية من أهم المحفزات

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة أن الرخصة الذهبية من أهم المحفزات التي تساعد على جذب الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة، حيث يتم منح تراخيص لمشروعات صديقة للبيئة تخدم على استراتيجية الاقتصاد الأخضر، فالتوجه الأساسي للدولة الآن هو أنه، بجانب الإعفاءات والتيسيرات الموجودة سواء في البنية التشريعية والتنظيمية والاتجاه لتحفيز مشروعات محددة، أن تكون هناك محفزات ذات طبيعة خاصة للمشروعات التي تحتاجها بشدة وتحافظ على البيئة.