وزير النقل: تحويل هيئات المواني لشركات تحسينا لنظام العمل وجذب الاستثمار

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن كل متر مربع في رصيف المواني، يحصل عليه 6 دولارات، وكل حاوية صغيرة يحصل عليها 7 دولارات، والكبيرة 14 دولارا، لافتا إلى أن المحطة البحرية بدمياط التي كلفت مصر 4.5 مليار جنيه مصر، بعد التشغيل، تسترد مصر من المحطة تكلفتها في 7 سنوات بفوائدهم من التشغيل فقط، وبعد الـ7 سنوات يكون العائد بالكامل لمصر.

مصر تحالف عالمي استثماري جديد

أوضح الوزير، في تصريحات تلفزيونية، أن مصر دخلت في تحالف عمالي، وستوقع خلال الأسبوع المقبل في ميناء سفاجا، لافتا إلى أن المستثمرين أقبلوا على مصر بعدما وجدوا أنها دولة قوية أمنة على أموال الاستثمارات، وتوفر فرص العمل لشعبها، وتعمل على التطور في كل الاتجاهات لتصبح مركز التجارة العالمي واللوجيستيات.

وأشار الوزير، إلى أن مصر تبني محطات وتشغلها مع مشغلين عالمين مع طرح شركات تداول الحاويات في البورصة، لمعرفة قيمتها المالية التي تزيد بشكل متكرر، وتتحقق قيمتها الاقتصادية امام المستثمر العالمي، موضحا أن شركات ورش السكك الجديدية والطرق والكباري والنقل البحري سيطرح جزء من اسهمها في البورصة، وهناك الاصول المملوكة للدولة مثل القطارات ستتحول الى نظام الشركات من يعمل وينتج يحصل على المقابل ومن لا يعمل لا يحصل على المال.

تحويل المواني من هيئات لشركات

وأضاف الوزير، أنه لا مانع من تحول الموانئ الكبرى الرئيسية الى شركات بدلا من هيئات، للعمل بنظام إداري مختلف بعيدا على النظم الحكومية وبقوانين مختلفة وسيكون الاقبال الاستثماري اكبر، لأن التعامل مع الشركات يختلف عن الهيئات وخاصة في العمل الداخلى او النزاعات القضائية.