عاجل.. رئيس الوزراء: توريد 2.1 مليون طن قمح محلي حتى الآن

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توريد أكثر من 2.1 مليون طن من القمح المحلي حتى الآن.

وأضاف «مدبولي»، في تصريحات له على هامش ترؤسه الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء منذ قليل، أنَّ المنظومة تعمل بكفاءة عالية، وأنَّه تمّ حتى الآن توريد أكثر من مليونين و140 ألف طن.

سرعة صرف مستحقات المزارعين

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى وجود متابعة مستمرة لتوريد القمح المحلي، وما يتمّ من إجراءات تضمن سرعة صرف مستحقات المزارعين الذين يقومون بعمليات التوريد للكميات المطلوبة.

توجيهات رئيس الوزراء بتكثيف تواجد الوزراء وأطقم العمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتوجيه بأهمية تكثيف تواجد الوزراء وأطقم العمل المختلفة، بمقرات الوزارات بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أنَّ ذلك يأتي فى إطار خطة الدولة لانتقال الحكومة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة بصورة كاملة خلال الفترة المقبلة.

وأشار رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً للعاصمة التونسية، على رأس وفد رفيع المستوى، ضم عددا من الوزراء والمسئولين، وممثلي مجتمع الأعمال، لبحث سبل دعم وتعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما تمّ عقده من اجتماعات ولقاءات ضمت مسئولي البلدين، كما شهدت عقد اجتماع الدورة رقم 17 للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، وكذا المنتدى الاقتصادي المصري التونسي.

وأكّد رئيس الوزراء أنَّه سيتمّ العمل على سرعة ترجمة ما تم توقيعه من وثائق تعاون بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، سعياً للارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق لمجال أرحب، تحقيقاً لمصالح وتطلعات البلدين.