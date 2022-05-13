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حملات أمنية موسعة للتصدي لمحاولات تهريب وخلط وتخزين القمح المحلي

كتب:

محمد بركات
01:32 م | الجمعة 13 مايو 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية لاسيما التلاعب في منظومة توريد القمح المحلى لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب.

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية والجهات المعنية المختصة خلال الفترة من 19 أبريل الماضي حتى 11 مايو الجاري عن ضبط 84 قضية في مجالات «التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجي» وذلك على النحو التالي:

- ضبط 54 قضية بعدد من الصوامع والمطاحن والمخازن والمحال التجارية بإجمالي مضبوطات 11161,957 طن أقماح و33,5 طن دقيق 72% و3,6 طن ردة.

ضبط 30 قضية بمضبوطات 364,835 طن أقماح

وفي إطار تنفيذ تكليفات الحكومة بشأن توريد القمح جرى ضبط 11526,792 طن أقماح محظور تداولها و33,5 طن دقيق 72% و3,6 طن ردة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتوالى أجهزة وزارة الداخلية جهودها في التصدي للقائمين على تلك المحاولات.

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