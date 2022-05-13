حملات موسعة للداخلية للتصدي لمحاولات تهريب وتخزين القمح المحلي «فيديو»

مع بدء موسم توريد القمح المحلي وحرص الدولة على تشجيع المزارعين على عمليات التوريد وفقًا لضوابط محددة بهدف تلبية الاستهلاك المحلي، فقد واصلت وزارة الداخلية جهودها للتصدي لمحاولات التلاعب في منظومة القمح المحلي لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب.

48 قضية في مجالات التهريب

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، والجهات المعنية خلال نحو شهر عن ضبط 84 قضية في مجالات التهريب خارج منظومة القمح، وخلط القمح المحلي بالمستورد والتخزين الخارجي.

ضبط 11 ألف طن قمح

وأبرزها 54 قضية صوامع ومطاحن ومخازن ومحال، بمضبوطات بلغت 11 ألفًا و162 طن قمح و33.5 طن دقيق 72% وما يقارب 3.6 طن ردة، وضبط 30 قضية بنقاط التفتيش والأكمنة بين المحافظات بمضبوطات بلغت 364.835 طن قمح.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لقائمين على تلك المحاولات.