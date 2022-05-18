بني سويف: حصدنا 60 ألف طن قمح.. ونخطط للتصدير مستقبلا (فيديو)

قال المهندس عماد محمد محمود وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في بني سويف، إن إجمالي المساحة المخصصة للقمح على مستوى المحافظة 128 ألف فدان، وتم حصاد 60 ألف طن، وتوريد 40 ألف طن، موضحًا: «نثق في وطنية مزارعينا، وفي طريقنا إلى أن نكون سلة غذاء القمح، ونصدره مثلما كان الوضع في الماضي».

توسعفي زراعة القمح واستنباط سلالات جديدة

أضاف وكيل زراعة بني سويف، اليوم الأربعاء، خلال لقاء مع جيرمين إبراهيم، مراسلة برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، في الحلقة الخاصة عن موسم حصاد القمح، ومواصلة عمليات توريده للشون والصوامع، في عدد من محافظات الصعيد والدلتا: «نقف مع المزارعين في قلب الشون وغيرها، نوعيهم حتى نخرج إلى بر الأمان في الموسم الحالي، ونعمل على زيادة المساحات المنزرعة من خلال التوسع الرأسي، عبر استنباط سلالات جديدة، حتى تكون مقاومة للآفات والأمراض».

استهداف محاصيل الحبوب

أوضح محمد محمود: «نستهدف التوسع الأفقي لزيادة المساحات المزروعة من القمح، ونستهدف محاصيل الحبوب والمحاصيل الزيتية مثل فول الصويا وعباد الشمس، ولدينا برنامج زراعات تعاقدية، ونعمل عليه بالتوعية وحد ضمان أدنى لكل المحصول، حتى يستفيد المزارع والدولة».