«زراعة النوبارية»: زيادة مساحات القمح لـ140 ألف فدان في 2022 (فيديو)

قال المهندس حسام الدين محفوظ مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، إنَّ النوبارية شهدت زراعة 140 ألف فدان هذا العام، مقارنة بـ89 ألف فدان في العام الماضي، مشيرًا إلى أنَّ هذه الزيادة الكبيرة ترجع إلى عدة أسباب؛ أهمها إعلان القيادة السياسية سعر توريد القمح قبل زراعته بزيادة تقدر بنحو 100 جنيه في الإردب.

حافز إضافي بـ65 جنيها قبل موسم التوريد

وأضاف مدير مديرية الزراعة بالنوبارية خلال لقاء مع كريم بيبرس مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الأربعاء على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنَّ الرئيس السيسي أعلن حافزًا إضافيًا يقدر بـ65 جنيهًا قبل موسم التوريد، ومن ثم فقد تراوح سعر الإردب من 865 جنيهًا حتى 885 جنيهًا على حسب درجة التقييم.

تسعير القمح قبل زراعته لأول مرة

وتابع مدير مديرية الزراعة بالنوبارية، «أول مرة يتمّ تسعير القمح قبل زراعته، وبالتالي لم يكن المزارع محتارًا بشأن المحصول الذي سيزرعه، كما أننا ندفع ثمن القمح بعد 48 ساعة من توريده، كما أن للقمح أولوية في الدعم عن أي محصول آخر».

حملة قومية للنهوض بمحصول القمح

وأكّد مدير مديرية الزراعة بالنوبارية أنَّ الدولة المصرية تنفذ الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، عبر مركز البحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمي والإدارة المركزية للإرشاد لمكافحة الآفات والأمراض والحشرات، ويتمّ إعداد نماذج في كل القرى والمراكز عبارة عن حقول إرشادية يزرع فيها الأسواق الجديدة وتكون إنتاجيتها أعلى من الأصناف القديمة.