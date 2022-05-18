نقيب زراعيين بني سويف: ننتج محصول قمح يفوق السعة التخزينية بالمحافظة

قال المهندس مصطفى راشد مدير عام الزراعة ونقيب الزراعيين بمحافظة بني سويف، إن الندوات الإرشادية مهمة جدا بين «المهندس الزراعي والفلاح والباحث»، لتوعية الفلاح بكل ما هو حديث ويخص الزراعة، ومن ثم، تزيد القدرة على عمل حلقة وصل بين المزارع والمراكز البحثية في إنتاج وتطوير وخدمة الزراعات الموجودة، وخاصة المحاصيل الاستراتيجية.

محصول القمح بني سويف

وأضاف مدير عام الزراعة ونقيب الزراعيين بمحافظة بني سويف، خلال لقاء مع جيرمين إبراهيم مراسلة برنامج «صباح الخير يا مصر»، اليوم الأربعاء، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، في الحلقة التي يستعرض البرنامج بها تفاصيل عمليات التوريد ورأي المزارعين والموقف من المخزون الاستراتيجى الآمن من القمح المحلى، أن محصول القمح في محافظة بني سويف من المحاصيل الاستراتيجية المهمة جدا، حيث تتميز المحافظة بأنها المحافظات الكبيرة المصدرة للقمح لأنها تقوم بإنتاج محصول قمح يفوق السعة التخزينية الموجودة بها.

128 ألف فدان منزرعة بالقمح

وتابع مدير عام الزراعة ونقيب الزراعيين بمحافظة بني سويف، أن محافظة بني سويف بها 128 ألف فدان منزرعة هذا العام من محصول القمح، حيث يعي المسؤولون بالمحافظة جيدا أن المزارع في بني سويف وطني وينتمي لبلده بشكل كبير، والجميع يعمل مع المزارع من خلال الندوات المباشرة والحلقات الإرشادية وورش العمل.