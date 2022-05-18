عوائد لا تنافس.. 34 مقرا لتخزين 600 طن من القمح في البحيرة (فيديو)

قال المهندس إكرامي شتا رئيس لجنة القمح في مديرية الزراعة بالنوبارية، إن محافظة البحيرة تضم 34 مقرا لتخزين القمح، منها 6 في مدينة النوبارية، التي شهدت حتى الآن توريد 20 ألف طن، في حين تتراوح السعة التخزينية الإجمالية للمحافظة بين 500 و600 طن، لافتا إلى تم توريد 70 ألف طن على مستوى المحافظة، مؤكدا أن الصوامع لا يوجد فيها أي فاقد، والإقبال من المزارعين جيد.

تأخر موسم الحصاد بسبب الظروف المناخية

أضاف رئيس لجنة القمح بزراعة النوبارية، اليوم الأربعاء، خلال لقاء مع كريم بيبرس، مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «موسم حصاد القمح، تأخر بسبب الظروف المناخية، لكن الإقبال جيد من المزارعين، ولا توجد أي سلعة منافسة للقمح على مستوى العائد».

لدينا مخزون استراتيجي حتى 30 أغسطس

أشار شتا، إلى أنّ الدولة المصرية لديها مخزون استراتيجي حتى 30 أغسطس، وبعدها سيتم استخدام القمح المحلي في السوق المصري، مؤكدا أن الدولة المصرية تنفذ الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، عبر مركز البحوث الزراعية وأكاديمية البحث العلمي والإدارة المركزية للإرشاد، لمكافحة الآفات والأمراض والحشرات، ويتم عمل نماذج في كل القرى والمراكز، عبارة عن حقول إرشادية يزرع فيها الأسواق الجديدة، وتكون إنتاجيتها أعلى من الأصناف القديمة.