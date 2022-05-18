الفيوم: زرعنا 208 آلاف فدان قمح هذا العام (فيديو)

قال الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، إن المحافظة شهدت في العام الماضي زراعة نحو 200 ألف فدان قمح، وزادت هذه المساحة في الموسم الحالي 208 آلاف فدان، «نتوقع زيادة الإنتاجية بسبب السياسة الصنفية التي تتبعها المحافظة، إذ أن هناك توعية مباشرة للمزارعين بزراعة المحاصيل الإستراتيجية، الذي يمثل أكثر من 52% من المساحة المنزرعة في الفيوم».

تواصلنا مع المزارعين لإقناعهم بزراعة القمح من خلال الدورات التدريبية والندوات الإرشادية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم خلال لقاء مع الإعلامي محمد الشاذلي مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، في حلقة خاصة عن موسم حصاد القمح، ومواصلة عمليات توريده للشون والصوامع، في عدد من محافظات الصعيد والدلتا، «تواصلنا مع المزارعين لإقناعهم بزراعة القمح من خلال الدورات التدريبية والندوات الإرشادية، وننظم الحقول الإرشادية ونزرعها بالقمح ونمنحها كل الأولويات الممكنة لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات القمح المنزرعة في مصر، وهناك زيادة في الحقول الإرشادية انعكست على الإنتاج».

مركز الزراعة التعاقدية الذي تم تدشينه بقرار جمهوري في عام 2015

ولفت وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم إلى أنّ مركز الزراعة التعاقدية الذي تم تدشينه بقرار جمهوري في عام 2015، لم يتم تفعيله إلا في عام 2019 وذلك لأهمية وطنية، من أجل التشجيع على زراعة المحاصيل الزيتية نظرا لاحتياج البلاد للزيوت، لأننا نستورد أكثر من 97% من احتياجاتنا من الخارج.