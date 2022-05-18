تعليم بورسعيد: لا شكاوى من امتحان اللغة الأجنبية الأولى لطلاب أولى ثانوي

أكد الدكتور أكرم حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، أن طلاب الصف الأول الثانوي العام أدوا امتحان مادة اللغة ‏الأجنبية الأولى ‏ورقيا وإلكترونيا بكل يسر وهدوء، ودون رصد أي مشكلات أو معوقات.‏

وصرح وكيل الوزارة، في بيان صحفي، بأن عدد طلاب الصف الأول الثانوي العام المنتظمين الذين أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى هو 5153 من أصل 5160 ‏طالبا وطالبة ‏مع رصد غياب 7 طلاب.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن نسبة تمكن الطلاب المنتظمين من أداء امتحان الفصل الثاني من العام الدراسي 2021 - 2022 في مادة اللغة ‏الأجنبية ‏الأولى إلكترونيا بالفترة الصباحية قد بلغت 100% وذلك على مستوى كل الإدارات التعليمية.‏

33 طالب دمج أدي امتحان اللغة الأجنبية الأولى

وأشار الدكتور أكرم حسن إلى أن 33 طالبا وطالبة من حالات الدمج أدوا امتحانات اليوم ورقيا في مادة اللغة الأجنبية الأولى بنسبة حضور 100%، بينما ‏أدى 439 طالبا وطالبة بنظام المنازل من إجمالي 451 طالبا امتحان اليوم ورقيا بمقر لجانهم مع رصد ‏غياب 12 طالبا.

وقال وكيل الوزارة إن أعمال امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2021 - 2022 للصف الأول الثانوي العام تسير بشكل طبيعي دون رصد ‏أي ‏حلات غش أو مشكلات قد تعكر من صفوها، وذلك من قبل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية متمنيا النجاح والتفوق لكل الطلاب.‏