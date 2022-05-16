انطلاق النسخة الأولى من رالي بورسعيد للتزلج بالعجلات نهاية مايو 2022

تنطلق فعاليات النسخة الأولى من رالي بورسعيد للتزلج بالعجلات Free Roller Skate، يوم الجمعة الموافق 27 مايو الحالي، في أكبر مضمار مفتوح للتزلج في الشرق الأوسط بطول 4 كيلومترات تقريبا، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحافظة بورسعيد، وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

رالي بورسعيد للتزلج بالعجلات

وأوضح ماجد أبوسديرة، رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إنّ الحدث يأتي في ضوء استعدادات الهيئة لاستقبال الموسم السياحي الصيفي 2022، وبداية للعديد من الفعاليات التي تأتي ضمن خطط الترويج السياحي لمحافظة بورسعيد، من خلال الهيئة، وبينها إضافة أنماط سياحية جديدة، ومنها نمط السياحة الرياضية الذي يحظى باهتمام كبير من المواطنين بصفة عامة، والشباب بصفة خاصة.

رياضة التزلج

ويعد رالي بورسعيد الأول للتزلج بالعجلات الأول من نوعه في مصر، لمحبي رياضة التزلج من جميع أنحاء الجمهورية.