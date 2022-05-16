عاجل.. تداول أسئلة امتحان التاريخ لطلاب الصف الأول الثانوي 2022

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ادعوا أنها امتحان مادة التاريخ الذي يعقد اليوم لطلاب الصف الأول الثانوي للفصل الدراسي الثاني، ورقياً وإلكترونيا في المدارس.

ونشرت «جروبات»، على موقع التواصل الاجتماعي صوراً ادعت أنها امتحان مادة التاريخ، تزامنا مع بدء الامتحانات التي تُعقد في لجان المدارس الحكومية وغير مسموح للطلاب بدخولها بالهاتف المحمول.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، أنّ الوزارة تتابع مع يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي للتحقق منه وحال ثبوت ذلك يتم إحالة المتسبب للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وفي سياق متصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا يسمح لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بدخول اللجنة الامتحانية بأي أوراق أو كتب أخرى أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة ويسمح له باستخدام الآلة الحاسبة فقط وإذا تأخر الطالب عن موعد بدء الامتحان في أي مادة لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة بعذر مقبول يسمح له بدخول الامتحان وإذا زادت مدة التأخير عن ذلك لا يسمح له بدخول الامتحان في هذه المادة فقط.

وبالنسبة لطلاب الثانوية العامة، أكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم تسليم الطلاب كتيب المفاهيم لجميع المواد من قبل الوزارة يومياً مع بدء الامتحان على أن يقوم الطالب بتسليمه مع نهاية الامتحان ويحظر على الطالب كتابة اسمه أو أي إجابات عليه وحال مخالفة ذلك يتم تحرير محضرا بالواقعة، مشدداً على الطلاب، ضرورة الاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة على شبكة المعلومات الدولية.