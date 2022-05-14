100 % نسبة حضور طلاب الصف الأول الثانوي امتحاني الكيمياء والجغرافيا إلكترونيا ببورسعيد

‏ أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم أن نسبة تمكن طلاب الصف الأول الثانوي العام من أداء امتحانات الفصل ‏الثاني من العام الدراسي 2021 - 2022 في مادتي الكيمياء والجغرافيا إلكترونيا بالفترة الصباحية قد بلغت 100% على مستوى لجان المحافظة البالغ ‏عددها 32 لجنة والتي تمثل 36 مدرسة بالتعليم الثانوي العام.‏

5150 طالب ادي امتحان الكيمياء وغياب 10 اخرين

وصرح وكيل الوزارة في بيان صحفي أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان مادة الكيمياء بالفترة الأولى هو 5150 من أصل 5160 طالبا وطالبة مع رصد غياب 10 ‏طلاب بينما أدى 5159 من أصل 5168 طالبا وطالبة امتحان مادة الجغرافيا بالفترة الثانية مع رصد غياب 9 طلاب على مستوى كل الإدارات ‏التعليمية.‏

33 طالب دمج أدوا امتحانات اليوم ورقيا

وأشار الدكتور أكرم إلى أن 33 طالبا وطالبة من حالات الدمج أدوا امتحانات اليوم ورقيا بنسبة حضور 100% بينما أدى 438 طالبا وطالبة بنظام ‏المنازل امتحانات اليوم ورقيا بمقر لجانهم مع رصد غياب 15 طالبا وطالبة بالفترة الأولى و14 طالبا وطالبة بالفترة الثانية.‏

عدم رصد مشكلات تواجه الامتحانات ببورسعيد

وقال وكيل الوزارة أن أعمال امتحانات الفصل الثاني من العام الدراسي 2021 – 2022 للصف الأول الثانوى العام تسير بكل هدوء وبشكل طبيعي ‏دون رصد أي حلات غش أو مشكلات قد تعكر من صفوها من قبل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية متمنيا النجاح والتفوق لكل الطلاب.‏