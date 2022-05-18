خبير سياحي: «مفيش زي مصر» حملة لتنشيط السياحة وجذب المصريين بالخارج

قال محمد كارم، الخبير السياحي، إن المبادرة السياحية «مفيش زي مصر»، هي حملة لتنشيط السياحة موجهة في الأساس للمصريين بالخارج، وذلك بالتعاون مع وزارتي السياحة والهجرة وشؤون المصريين في الخارج لجذب المصريين بالخارج لزيارة ممن لم يزوروا مصر منذ فترة من طويلة، فضلا عن كل الأجانب الراغبين في زيارة مصر، ومن المتوقع أن يكون للحملة مردودا كبيرا منذ انطلاقها.

مصر بأكملها على أجندة السياحة

وأضاف الخبير السياحي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» ، المذاع على شاشة قناة ten، أن مصر بأكملها أصبحت موجودة على أجندة السياحة وذلك بتعليمات من وزير السياحة والآثار، فمن أجمل الأماكن الجاذبة للسياحة الشاطئية الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ والساحل الشمالي، وتحتل الأقصر وأسوان رأس قائمة الأماكن الجاذبة للسياحة الثقافية، موضحا أنه قد تم وضع مناطق جديدة على الخريطة السياحية مثل منطقة العلمين.

العالم يهتم بالسياحة الثقافية في مصر

وأكد الخبير السياحي على أن العالم كله يهتم بالسياحة الثقافية في مصر ونحن نعتبر أعظم حضارة على مستوى العالم، وتلعب الافتتاحات الأثرية والسياحة المنتظر عنصر جذب للسياحة بمصر وأهمهم المتحف المصري الكبير، فضلا عن الرواج الذي حققته الاكتشافات الأثرية الماضية مما أدى لزيادة الاهتمام العالمي بالسياحة الثقافية في مصر.

وأوضح الخبير السياحي أن مبادرة «مفيش زي مصر» سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري وسنرى ذلك خلال الفترة القادمة في القريب العاجل.