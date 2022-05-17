أحمد يوسف: وضع خطة لتنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعي الأثري لدى المواطنين

عقد أحمد يوسف، مساعد وزير السياحة والآثار للوعي والسياحة الداخلية والوكيل الدائم للوزارة، اجتماعاً مع عدد من القيادات بالقطاعات والهيئات التابعة للوزارة وذلك لمتابعة تنفيذ خطة رفع الوعي السياحي والأثري، وتنشيط حركة السياحة الداخلية بالمحافظات المختلفة.

وأوضح مساعد وزير السياحة والآثار للوعي والسياحة الداخلية أنه تم وضع هذه الخطة في إطار أهداف استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 للاهتمام بالعنصر البشري ورفع الوعي السياحي والأثري لديه وتنشيط حركة السياحة الداخلية، لافتا إلى أن هذه الخطة ترتكز على عدد من المحاور من بينها تطوير الرسائل التوعوية الموجهة للفئات المستهدفة من خلال إعداد مادة علمية تتضمن معلومات سياحية وأثرية والتعريف بأهمية السياحة والآثار وأهمية التعامل مع السائح بشكل صحيح والاهتمام بالتراث والحفاظ على الآثار، وذلك من خلال تنظيم عدد من الزيارات للمواقع السياحية والأثرية المختلفة على مستوى الجمهورية وإطلاق الحملات الترويجية والاستعانة بالمدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي وتنظيم ندوات توعوية وورش العمل وغيرها.

وأضاف أنه بدأ تنفيذ هذه الخطة من خلال القافلة التوعوية السياحية التي نظمتها الوزارة لمحافظة الفيوم التي استهدفت ٢٠٠ فرد من طلاب الجامعات والمدارس بمختلف المراحل، وذوي الهمم، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة، وبعض المواطنين، التي تم خلالها تنظيم ندوة توعوية وزيارة عدد من المواقع السياحية والأثرية بالفيوم، كما تم تنظيم قافلة أخرى لمحافظة بني سويف والتي تم خلالها إلقاء ندوة توعوية وزيارة عدد من المواقع السياحية والأثرية بالمحافظة.

وحضر الاجتماع الدكتورة رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بالوزارة، والأستاذة سوزان مصطفي مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة إيمان عبد الرحمن مدير عام المكاتب الداخلية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة مها جلال مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة أطلقت خلال عامي ٢٠٢٠-٢٠٢١ عدد من المبادرات التوعية لرفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة المواطنين في المحافظات المختلفة والتي تم خلالها تنظيم ندوات توعية وورش العمل وزيارة العديد من المواقع السياحية والأثرية، كما تم إطلاق حملات ترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لتنشيط السياحة الداخلية، والاستعانة بعدد من المدونين والمؤثرين المصريين الذين يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لزيارة عدد من المحافظات المصرية للترويج للمقومات السياحة المتنوعة بها.