عاصي الحلاني: سأغني في لبنان لدعم السياحة ولإعادة الفرح

نفى المكتب الإعلامي للفنان عاصي الحلاني، الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية، حول إحياء حفلات غنائية عديدة خارج لبنان، لتفضيله الغناء خارجها.

عاصي الحلاني: أقدم حفل في بيروت وآخر في الجنوب

أوضح المكتب في بيانه:«للتوضيح الخبر غير صحيح سيحيي الفنان عاصي الحلاني أكثر من حفل غنائي في لبنان هذا الصيف، والمقرر منهم حفل في بيروت وحفل في الجنوب حرصا منا على دعم السياحة ولإعادة الفرح إلى لبنان، وسيجرى الإعلان عن أماكن الحفلات قريبا بإذن الله».

كلمات الأغنية الجديدة

عاصي الحلاني كان قد طرح مؤخرا أغنيته الجديدة التي جمعته بالفنانة ديانا حداد والتي حملت عنوان «عين القلب»، والأغنية من ألحان سليم سلامة وتوزيع غسان المرهج، وتقول كلماتها:

يتوسلك صبحي بليل أقماره

وأنه يلاقي م الغوا ويشليها

الليل يسأل نجمك وسماره

مهرجان الموسيقى العربية

يذكر أن «الحلاني» كان قد طرح في العام الماضي ألبومه الغنائي كل الفصول مع شركة روتانا، والذي تضمَّن 11 أغنية من بينها أغنية يقدمها مع نجله الوليد، ويتضمن الألبوم أغاني «هي حبيبي، خلص بيكفي، مغروم أه مغروم، دزلي صوتك، كل الفصول، قمر يا عيني عليها، منين أجيب العذر، مجرد حلم، غدرك مستحيل، كيف أنساك، وبعدو قلبي».

جدير بالذكر، أن عاصي الحلاني كان قد أحيا العام الماضي حفلين غنائيين ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية الذي يعد واحدا من أهم داعميه في الوطن العربي، إذ قدم حفل في القاهرة وآخر بالإسكندرية، ومن المتوقع أن يحيي هذا العام أيضا حفلين في المهرجان الكبير.