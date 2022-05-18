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عاجل.. براءة متهم في قضية الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي

كتب:

بسمة عبدالستار
02:00 م | الأربعاء 18 مايو 2022
محكمة - تعبيرية

محكمة - تعبيرية

قضت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، ببراءة متهم في إعادة محاكمته مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى السابع، تولوا قيادة في جماعة إرهابية داخل البلاد بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

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بقلم بسمة عبدالستار