تأجيل محاكمة متهم في «داعش عين شمس» لجلسة الغد

أجلت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، إعادة محاكمة متهمين بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي في عين شمس لجلسة الغد.

هيئة المحكمة

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت، وأمانة سر أحمد مصطفى.

الاتهامات في القضية

ووجّه النيابة للمتهمين، تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون في القضية رقم 2609 لسنة 2020 جنايات أمن دولة عين شمس، والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.