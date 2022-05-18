أبرز تصريحات طارق عامر محافظ المركزي اليوم خلال مؤتمر «المصارف العربية»

جاءت أبرز تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي، اليوم، أنَّ القطاع المصرفي اكتسب قوة على مدار السنوات الـ5 الماضية، أي منذ البدء في تبني برنامج أو خطة الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار تعليماته، وبناء على توصيات البنك المركزي.

تعرف على أبرز تصريحات طارق عامر محافظ المركزي اليوم

وأضاف في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية، من بين أبرز تصريحات طارق عامر محافظ المركزي، اليوم، أنَّ توصيات البنك المركزي ساهمت في تحقيق الاستقرار المالي والنقدي، والنجاح في الوصول بتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى مستويات قياسية، ما جعل لسوق المال المصري اسما دوليا لأول مرة بعد أن جذب تمويلات للبلاد لمدد وصلت لـ40 عاما.

من أبرز تصريحات طارق عامر محافظ المركزي اليوم.. ارتفاع تكلفة التمويل دوليا

تطرق طارق عامر محافظ المركزي، اليوم، في تصريحاته خلال المؤتمر إلى الأوضاع الاقتصادية الدولية، قائلا؛ «تتعرض الأسواق العالمية، وبالأخص الناشئة، لصدمات خارجية في الوقت الراهن، تزامنا مع موجات متتالية من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات لتسجل مستويات غير مسبوقة، ما ترتب عليه ارتفاع تكلفة التمويل».

البنوك المركزية العالمية تتوجه نحو زيادة أسعار الفائدة.. لامتصاص آثار التضخم

أشار «عامر» إلى توجه العديد من البنوك المركزية العالمية إلى زيادة أسعار الفائدة في محاولة لامتصاص السيولة من الأسواق والحد من مخاطر التضخم المتزايد وغير المسبوق، مضيفا أنَّ «تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الاقتصادية ساهمت في مزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة والسلع الغذائية».

كشفت أبرز تصريحات طارق عامر محافظ المركزي، اليوم، خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية عن العديد من المؤشرات الهامة للجهاز المصرفي في مصر، جاء أبرزها كالتالي؛ «بلغت نسبة القروض إلى الودائع في البنوك المحلية نحو 48.3% بنهاية ديسمبر 2021».