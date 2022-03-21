طارق عامر: الحكومة ساندت القطاع الخاص بـ600 مليار جنيه خلال كورونا

قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن الاقتصاد المصري قوي جدا واستطاع أن يواجه التحديات والتداعيات السلبية لجائحة كورونا وبشهادة المؤسسات الدولية والعالمية بفضل قرارات الإصلاح الاقتصادية التي نفذتها الحكومة منذ 6 سنوات.

وكشف عامر، في مؤتمر صحفي منذ قليل، أنه في الوقت الذي شهد إفلاس شركات كبرى في الاقتصاد العالمي، نجحت الحكومة المصرية في الحفاظ على مقدرات الاقتصاد الوطني وأطلقت أكثر من 21 مبادرة لدعم كافة القطاعات الاقتصادية المحلية.

21 مبادرة لدعم الاقتصاد بـ600 مليار جنيه

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن الحكومة قدمت تسهيلات ائتمانية للقطاع الخاص خلال أزمة جائحة كورونا بلغت نحو 600 مليار جنيه في كافة القطاعات الاقتصادية لمساندة القطاع الخاص على مقاومة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وأوضح أن تدخل السياسة النقدية اليوم بقرارات مثل رفع أسعار الفائدة يأتي في صالح الاقتصاد الوطني ومساعدته على تخطى التداعيات السلبية التي خلفتها الحرب الدائرة الآن بين روسيا وأوكرانيا التي تسببت في سلسلة من موجات التضخم العالمي التي أضرت بالاقتصاد المحلي بكل تأكيد إذ أننا جزء من العالم نتأثر به ويؤثر فينا.

رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2017

ورفعت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في جلسة استثنائية كانت من المقرر عقدها بعد ثلاثة أيام أسعار الفائدة بمقدار1% للمرة الأولى منذ عام 2017 لتصل مستويات أسعار الفائدة بالنسبة لسعري العائد والإيداع والإقراض ليلة واحدة إلى نحو 9.25 % و10.25% و9.75 % على التوالي.

وكانت آخر قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في فبراير الماضي، هو تثبيت أسعار الفائدة بعد أن ثبتت أسعار الفائدة على مدار العام الماضي 2021 بالكامل لمجابهة التداعيات السلبية الاقتصادية الناتجة عن جائجة كورونا.