طارق عامر: الدولة تغلبت على أزمة كورونا بقرارات الإصلاح الاقتصادي

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن مشروعات التنمية التى نفذتها الدولة المصرية، وفرت العديد من الوظائف وفرص العمل، لافتا إلى أن الاستقرار النقدي مهم للاقتصاد المصري والمجتمع.

وأوضح «عامر»، خلال مؤتمر صحفي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، أن الدولة المصرية، تمكنت من تجاوز أزمة كورونا، وحماية المجتمع من صدمة الأسعار، مع الحفاظ على مستوى أسعار الصرف بالتدخل بالاحتياطات الدولية، التي وفرها البنك المركزي، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

مصر لم تشهد زيادة أسعار النقد الأجنبي خلال كورونا

أشار محافظ البنك المركزي، إلى أن مصر من الدول القليلة التي لم تشهد زيادة أسعار للنقد الأجنبي خلال أزمة كورونا، على الرغم من أن دول العالم، شهدت زيادة بين 15 إلى 30%، زيادة في سعر النقد الأجنبي، ووصلت مستويات التضخم لديها إلى 50%، لافتا إلى أن مصر حصلت على شهادة دولية في سياسات الحكومة المصرية، في التعامل مع كورونا، لحفاظها على التوازن بين العمل وعملية الإغلاق.

تمويل القطاع الخاص بـ600 مليار جنيه في 2020 لمواجهة كورونا

وأكد عامر، أن البنك المركزي بالتعاون مع مجلس الوزراء، ضخ سيولة مالية بكميات كبيرة في الأسواق، لمساعدة المؤسسات التي تعمل داخل مصر، على الصرف على عمالتها والإنتاج، واتخذنا 21 مبادرة مالية، منها تخفيض سعر الفائدة للمقترضين، وائتمان وتمويل ضخم للقطاع الخاص الاقتصادي، وصل إلى 600 مليار جنيه في 2020.