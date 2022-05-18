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تأجيل محاكمة المتهمين بأحداث الذكرى الثالثة لـ«يناير» إلى 15 يونيو

كتب:

بسمة عبدالستار
02:07 م | الأربعاء 18 مايو 2022
محكمة - صورة تعبيرية

محكمة - صورة تعبيرية

قررت الدائرة الرابعة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة بـ «أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير»، لجلسة 15 يونيو.

وكانت النيابة أسندت للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عددًا من الاتهامات بينها، القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.

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بقلم بسمة عبدالستار