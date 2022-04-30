«الوطن» بطلة الحلقتين الأولى والأخيرة من الاختيار 3: دعمت «تمرد» وواجهت إرهاب الإخوان

وثقت أحداث الحلقتين الأولى والـ29 من مسلسل الاختبار 3 دور «الوطن» في رصد ومواجهة عنف جماعة الإخوان الإرهابية، ودعم حركة تمرد التي تأسست بعد عدة أشهر من حكم الإخوان تحديدًا في 26 أبريل 2013، تأسست حركة تمرد وهدفها الرئيس هو جمع 15 مليون توقيع من الشعب المصري، لسحب الثقة من محمد مرسي، وإسقاط شرعيته، التي سقطت بالفعل، وكانت جريدة «الوطن» في مقدمة الداعمين للحركة الشبابية، وواجهت جماعة الإخوان وإرهابها بشجاعة في الفترة العصيبة التي عاشتها مصر في فترة حكم الجماعة الإرهابية، ولم يتوقف قلم كتاب وصحفيو «الوطن» عن فضح جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها، رغم التهديدات المستمرة.

الوطن تدعم حركة تمرد

وساندت «الوطن»، حركة تمرد منذ تأسيسها، بفتح مقرها لعقد مؤتمرات وكذلك توفير مساحات عبر صفحاتها في الجريدة وموقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى تسليط الضوء على انتهاكات الجماعة الإرهابية في الشوارع والميادين في حق المتظاهرين السلميين، وكانت في مقدمة تلك الأحداث مذبحة الاتحادية التي سقط فيها مواطنون مصريون بسبب الهجوم المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية.

واحتضنت «الوطن» شباب حركة تمرد التي أسسها شباب مصري مخلص وضع حياته على كفه أمام تلك الجماعة الدامية، من أجل إسقاط حكم جماعة الإخوان الذي كاد يصل بمصر إلى السقوط للهاوية، ومنذ التأسيس كانت المؤسسة داعمة لشبابها مؤمنة برسالتها، فكانت حاضرة بتغطيتها في تحركات تمرد منذ أول تحرك مسيرة في 1 مايو بالتزامن مع عيد العمال، وأعطت الجريدة وقتها مساحة تغطية واسعة في صفحاتها لانطلاق أول مسيرة لحركة تمرد، والتي تمكنت من جمع 200 ألف توقيع بعد أسبوع واحد فقط من انطلاقها.

تغطية مستمرة لمسيرات وجهود تمرد

كما نشرت «الوطن» على صفحاتها بشكل دائم خريطة يومية لأماكن توفير استمارات تمرد وجمع التوقيعات، ومتابعة للأرقام والبيانات الصحفية التي كانت تصدر عن الحركة، فضلًا عن التغطية المستمرة لمسيرات حركة تمرد والتي امتدت للمحافظات، ليست في القاهرة فقط، واستمرت التغطية حتى اندلاع ثورة 30 يونيو.

وأفردت جريدة الوطن مساحات في أعدادها بشكل يومي لنشر خريطة المسيرات الحاشدة، وأماكن خروجها وظلت تقدم تغطية لحظية لتلك الفترة، واستمر متابعة نشاط حركة تمرد، حتى استضافة «الوطن» في مقرها مؤتمر حركة تمرد في صبيحة يوم 3 يوليو 2013، بعد اندلاع ثورة 30 يونيو بـ3 أيام فقط رغم تهديدات الإخوان، وهو المؤتمر الذي عقدته حركة تمرد من أجل تشجيع المواطنين على استمرار الحشد حتى لا يفقدوا حماسهم في لحظات الحراك، خاصة أن الجماعة الإرهابية في هذا التوقيت كانت تحشد أنصارها بشكل مكثف من كل المحافظات.