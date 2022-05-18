رئيس الوزراء يُطلق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ غداً

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مساء غد، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعدد من الوزراء والمسئولين.

مجابهة ظاهرة التغيرات المناخية

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على مجابهة التحديات الخاصة بمجابهة ظاهرة التغيرات المناخية، والأزمات المترتبة عليها.

مصر تستضيف مؤتمر المناخ نوفمبر المقبل

وتستضيف مصر في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، اجتماع مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية الـ«cop».