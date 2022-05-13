سامح شكري يدعو إلى تغيير الثقافة المرتبطة بمواجهة تداعيات تغير المناخ

قال سامح شكري وزير الخارجية، إنّ مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ، أمر مرتبط بكل التعهدات والالتزامات وتطبيقها للتحرك قدما، وهناك مكونات مختلفة يجب التعامل معها مثل إدراك أن الجميع يجب أن يكونوا على نفس المسار وعدم تجنب المسؤوليات وتنفيذ الجهود المطلوبة بشفافية، مشددًا على أن هناك ضرورة لتغيير الثقافة المرتبطة بطريقة مواجهة تداعيات تغير المناخ.

زيادة مستوى الثقة بين الأطراف المختلفة

وأضاف شكري فى كلمته بالمؤتمر الصحفي الختامي للاجتماع الوزاري حول تنفيذ تعهدات المناخ، أنّ هناك الكثير من المسائل مرتبطة بهذا الأمر، مثل زيادة مستوى الثقة بين الأطراف المختلفة، من أنّ هذه الالتزامات سوف يتم تحقيقها، والثقة بأنه سوف يكون هناك التزام كافٍ من قبل الجميع للوفاء بالتزاماتهم.

زيادة درجات الحرارة سيؤدي إلى تبعات حادة

وتابع: «الحفاظ على درجة ونصف مئوية هو الهدف الذي تم صياغته في باريس أو جلاسكو، وهذا ما يقوله العلم»، مشددًا على أنّ زيادة درجات الحرارة سوف يؤدي إلى المزيد من التبعات الحادة، مثل الاحداث المناخية وندرة المياه والتأثير على الأمن الغذائي.

وواصل: «لكل هذه الأسباب يجب أن نحافظ على طموحنا وهو درجة ونصف مئوية، وكذلك أن يكون طموحنا ان نقللها أكثر، لذا نحن نتطلع إلى القيام بذلك».