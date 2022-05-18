استشاري تحول رقمي يوضح تفاصيل التوقيع الالكتروني.. بعد طرحه في البرلمان

ناقش مجلس الشيوخ منذ أيام المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى بشأن تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني والوصول إلى توصيات بشأن تطبيق منظومة التوقيع الإلكتروني بشكل عام في مؤسسات الدولة.

منظومة التوقيع الإلكتروني

وحول منظومة التوقيع الإلكتروني وتطبيقها كشف المهندس محمد الحارثي، استشاري التحول الرقمي، أن التوقيع الإلكتروني يجري تطبيقه حالياً في العديد من المؤسسات الحكومية والشركات، كما أن هناك العديد من البنوك الرقمية تعتمد اعتماد كلي على التوقيع الإلكتروني، والدولة اتجهت إلى الاعتماد على التوقيع الإلكتروني والخدمات الإلكترونية، بسبب اعتماد المواطن في حياته اليومية على العديد من الخدمات الإلكترونية.

أهمية التوقيع الإلكتروني

وأوضح استشاري التحول الرقمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التوقيع الإلكتروني أصبح يمثل أهمية كبيرة جداً، حيث أصبح الحصول على الخدمات بشكل الكتروني، ما يجعل تطبيق التوقيع الإلكتروني أمر لا بد منه، حتى يحصل المواطن على الخدمات دون الحاجة إلى الذهاب للمؤسسة لأجراء التوقيع الورقي، ما يساهم في تسهيل حياة الموطنين، كما أن التوقيع الإلكتروني جزاء مهم لتكتمل منظومة التعاملات الرقمية.

وأضاف «الحارثي»، أن الشركات بدأت بالفعل في تطبيق التوقيع الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، كما أن الشركات بدأت التعامل مع منظومة الضرائب الإلكترونية، ما ساعد الشركات في حساب أموالها وإجراء التعاملات المالية بشكل أسهل.

تراخيص التوقيع الإلكتروني

وأشار استشاري التحول الرقمي، إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات قامت بالترخيص للعديد من الشركات لاستخدام الوقيع الإلكتروني، وهو ما أحدث تطورا كبيرا في تفعيل وتطبيق التوقيع الإلكتروني، وهو ما يؤكد التحرك الكبير الذي تقوم به الدولة في تطبيق الرقمنة وتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي.

وأكد المهندس محمد الحارثي، أن الحصول على التوقيع الإلكتروني للأشخاص والشركات أصبح متاحا، والشركات والمؤسسات أصبحت تعرض للعملاء فكرة التسجيل في منظومة التوقيع الإلكتروني، كما أن بعض الشركات أصبحت تعقد اتفاقيات تعاونية مع الشركات التي تقدم التوقيع الإلكتروني لتطبيقه.