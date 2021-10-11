خبير تكنولوجي: التوقيع الإلكتروني في حاجة للتفعيل خلال الفترة المقبلة

قال وائل عبدوش، المدير العام لشركة «IBM مصر»، والخبير التكنولوجي، إن التحدي الأول أمام قطاع تكنولوجيا المعلومات، هو توفير الكوادر البشرية الكافية لمواكبة النمو الذي يحدث في التحول الرقمي، موضحًا أن هناك حاجة لتوفير التشريعات القانونية التي تسهل التحول الرقمي، مؤكدًا في الوقت ذاته أن القاهرة قامت بإصدار الكثير من التشريعات لحماية البيانات الشخصية، ولكن ما زال هناك بعض التشريعات الملحة مثل مشروع قانون إتاحة البيانات من خلال المنصات السحابية.

التحدي الأول أمام قطاع تكنولوجيا المعلومات هو توفير الكوادر البشرية

وأضاف «عبدوش»، خلال حواره مع إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «extra news»، مساء الأحد، أن التوقيع الإلكتروني في حاجة إلى تفعيل خلال الفترة المقبلة، وهذا الأمر ثبت خلال أزمة جائحة كورونا المستجد «كوفيد 19» التي أكدت على أهمية استخدم التكنولوجيا في التعاملات المالية، موضحًا أن أزمة كورونا كانت سببا رئيسيا لتطوير أعمال الشركة في مصر، فالفترة الأخيرة شهدت زيادة في التحول الرقمي بوتيرة سريعة لم تحدث من قبل.

مشروع بطاقة الرقمي القومي كان أحد مشروعات شركة iBM

وأوضح أن الشركة تعاملت مع فترة الإغلاق بشئ من المرونة، وحافظت على الموظفين، وقامت بتحويل العمل من خلال المنازل، ولم تتأخر عن العملاء، وقدمت كل الخدمات بدون أي تأخير، كما أن قطاع تكنولوجيا المعلومات لديه من الوسائل التي تسمح له بالعمل بعيدًا عن المكتب، مشيرًا إلى أن الشركة تفخر بكل مشاريعها في مصر سواء حكومية أو غير الحكومية، مضيفًا أن مشروع بطاقة الرقم القومي كان أحد مشروعات شركة iBM، علاوة على مشروع ميكنة الخدمات الضريبية الذي أدى لإدارة المنظومة بصورة إلكترونية وزيادة الحاصلات الضريبية.