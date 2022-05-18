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روسيا تطرد 27 دبلوماسيا إسبانيا: لا نرغب بوجودهم على أراضينا

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شيماء عادل
02:33 م | الأربعاء 18 مايو 2022
الرئيس الروسي - فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي - فلاديمير بوتين

أفادت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ موسكو قررت إعلام 27 دبلوماسيا إسبانيا يعملون على أراضيها، بضرورة مغادرة البلاد، باعتبارهم شخصيات غير مرغوب فيها. 

وأكدت موسكو، أنّها اتخذت هذه الخطوة ردا على الإجراءات المماثلة التي اتخذتها مدريد. 

تهديد أمن مدريد

وطردت إسبانيا 25 دبلوماسيا روسيا في أبريل الماضي، من خلال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الذي خرج وقال إنّهم يمثلون تهديدا لأمن مدريد. 

الحرب الروسية الأوكرانية

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الـ84 على التوالي، منذ إعلان روسيا شن عملية عسكرية في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين في إقليم دونباس، من عمليات إبادة جماعية تمت بحقهم من قبل السلطات الأوكرانية.

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بقلم شيماء عادل