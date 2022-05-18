عاجل .. روسيا تطرد 34 دبلوماسياً فرنسياً خارج أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم طرد 34 دبلوماسياً فرنسياً، كإجراء اعتبرته الوزارة مماثلاً على ما اتخذته فرنسا بشأن طرد دبلوماسيين روس في وقت سابق من أراضيها، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

إجراء مماثل

ومنحت وزارة الخارجية الدبلوماسيين أسبوعين لمغادرة الأراضي الروسية، تبدأ من تاريخ تسليهم المذكرة التي تطالبهم بمغادرة البلاد.

فرنسا تطرد دبلوماسيين روس

واستدعت الوزارة السفير الفرنسي بيير ليفي، وأبلغته بقرارها بشأن طرد الدبلوماسيين الفرنسيين، وهي خطوة وإجراء مماثل لما قامت به فرنسا بطرد دبلوماسيين روس.

ودخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الـ84 على التوالي، منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قيام بلاده بشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، تهدف إلى حماية المدنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تمت بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.