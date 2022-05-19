أسعار الخضروات اليوم الخميس 19-5-2022 في الأسواق المحلية

تحتوي أنواع الخضروات المختلفة على الكثير من الفيتامينات التي يحتاج إليها الجسم بشكل كبير ودائم، ما يجعل الكثير من ربات البيوت يحرصون على متابعة أسعار الخضروات، لشرائها واستخدامها في إعداد وجبات الطعام.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الخضروات اليوم الخميس الموافق 19 مايو من عام 2022، وفق جولة «الوطن» في بعض الأسواق التجارية، والتي جاءت كما يلي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

وفي سلاسل المحلات الكبرى، جاءت قيمة أسعار الخضروات الطازجة للكيلو جرام الواحد، كما يلي:

- بصل أبيض أو ذهبي يتراوح بين 18 إلى 19 جنيها.

- زنجبيل وصل سعر الكيلو لنحو 67 جنيها.

- فلفل أخضر رومي أو حار 25.75 جنيه.

- خيار طبق وزن 750 جراما بسعر 23 جنيها.

- بسلة بسعر 19 جنيها.

- لفت بسعر 11 جنيها.

- قلقاس بسعر 12 جنيها.

- ملوخية بسعر 23 جنيها للكيلو.

- فاصوليا خضراء طبق فوم بسعر 10.5 جنيه.

- كوسة 16 جنيها.

- ثوم بلدي بسعر 12 جنيهًا.

- جزر أصفر دون عروش 9.5 جنيه.

- قرع عسل 15 جنيها للكيلو.

- باذنجان أسود 15 جنيهًا.

- فلفل ألوان بسعر 55 جنيهًا.

- الطماطم 15.25 جنيه.

- بطاطا 3 كيلو بسعر 26 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وتباينت أسعار الخضروات في سوق العبور للكيلو الواحد، كما يلي:

- الطماطم تتراوح بين 6.5 و10.5 جنيه.

- الخيار الصوب والبلدي بين 2 إلى 4 جنيهات.

- البطاطا تراوحت بين 1.5 حتى 3.5 جنيه.

- الملوخية تتراوح بين 6 و9 جنيهات.

- سعر القلقاس بين 3 و6 جنيهات.

- البطاطس تراوحت بين 2 إلى 4 جنيهات.

- البصل بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.

- الفاصوليا تراوحت بين 3 إلى 5 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه، والصوب بين 4 إلى 6 جنيهات، الحار بين 3.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو الواحد، والفلفل الألوان بين 7 و15 جنيها.

- الباذنجان البلدي بين 3 و4 جنيهات، الرومي بين 2.5 إلى 3.5 جنيه، الأبيض بين 3 إلى 4 جنيهات.

- البسلة تراوحت بين 5.5 و6.5 جنيه.

- الجزر بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

- ورق عنب بناتي من 9 إلى 11 جنيها، والبلدي بالسعر ذاته.

- الخرشوف «5 وحدات وزن كيلو» بسعر 10 جنيهات.

- الثوم بين 4 إلى 6 جنيهات.

- الكوسة تراوحت بين 1.5 إلى 3 جنيهات.