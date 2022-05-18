أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 18-5-2022 في الأسواق المحلية

الحصول على الفيتامينات المختلفة مثل C وB وD وغيرها، أمر مهم لبناء الجسم، ولهذا يجب أن يتناول الفرد كميات مناسبة من الأطعمة التي تمنح الجسم المياه والألياف والعناصر الغذائية المختلفة والتي توجد في الخضروات والفاكهة، لهذا تحرص ربات المنازل على شراء ومتابعة أسعار الخضروات بشكل يومي.

واليوم الأربعاء الموافق 18 مايو الحالي، يقدم موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية التي ينشرها على مدار اليوم، أسعار الخضروات في السوق المحلي وسوق العبور في السطور التالية.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

جاءت أسعار الخضروات في سوق العبور للكيلو الواحد، كما يلي:

- البطاطا تراوحت بين 1.5 حتى 3.5 جنيه.

- الملوخية تتراوح بين 6 و9 جنيهات.

- سعر القلقاس بين 3 و6 جنيهات.

- الطماطم تتراوح بين 6.5 و10.5 جنيه.

- البطاطس تراوح ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

- البصل بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.

- الفاصوليا تراوحت بين 3 إلى 5 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و3.5 جنيها، والصوب بين 4 إلى 6 جنيهات، الحار بين 3.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو الواحد، والفلفل الألوان بين 7 و15 جنيها.

- الباذنجان البلدي بين 3 و4 جنيهات، الرومي بين 2.5 إلى 3.5 جنيه، الأبيض بين 3 إلى 4 جنيهات.

- البسلة تراوحت بين 5.5 و6.5 جنيه.

- الخيار الصوب والبلدي بين 2 إلى 4 جنيهات.

- الجزر بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

- ورق عنب بناتي من 9 إلى 11 جنيها، والبلدي بالسعر ذاته.

- الخرشوف «5 وحدات وزن كيلو» بسعر 10 جنيهات.

- الثوم بين 4 إلى 6 جنيهات.

- الكوسة تراوحت بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

وفي سلاسل المحلات الكبرى، شهدت قيمة أسعار الخضروات الطازجة للكيلو جرام الواحد، ما يلي:

- بصل أبيض أو ذهبي بين 18 إلى 19 جنيها.

- زنجبيل وصل سعر الكيلو نحو 67 جنيها.

- فلفل أخضر رومي أو حار 25.75 جنيه.

- خيار طبق وزن 750 جراما بسعر 23 جنيها.

- بسلة بسعر 19 جنيها.

- لفت بسعر 11 جنيها.

- قلقاس بسعر 12 جنيها.

- ملوخية بسعر 23 جنيها للكيلو.

- فاصوليا خضراء طبق فوم بسعر 10.5 جنيه.

- كوسة 16 جنيها.

- ثوم بلدي بسعر 12 جنيهًا.

- جزر أصفر دون عروش 9.5 جنيه.

- قرع عسل 15 جنيها للكيلو.

- باذنجان أسود 15 جنيهًا.

- فلفل ألوان بسعر 55 جنيهًا.

- الطماطم 15.25 جنيه.

- بطاطا 3 كيلو بسعر 26 جنيها.