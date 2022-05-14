أسعار الخضروات اليوم السبت 14-5-2022 في الأسواق المحلية

كونها مصدر للفيتامينات والمياه والألياف والعناصر الغذائية المختلفة، تحرص ربات المنازل على شراء الخضروات بشكل يومي، كما يهتمون بالبحث عن أسعار الخضروات لحساب ما يريدونه وما يتناسب مع ميزانية المنزل.

وفي هذا الصدد، يقدم موقع بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الاخبارية التي ينشرها على مدار اليوم، أسعار الخضروات في الأسواق اليوم السبت الموافق 14 مايو الجاري، في السوق المحلي وسوق العبور في السطور التالية:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

شهدت قيمة أسعار الخضروات الطازجة في سلاسل المحلات الكبرى للكيلو جرام الواحد، كما يلي:

- باذنجان أسود 15 جنيهًا.

- فلفل ألوان بسعر 55 جنيهًا.

- الطماطم 15.25 جنيه.

- بطاطا 3 كيلو بسعر 26 جنيها.

- بسلة بسعر 19 جنيها.

- لفت بسعر 11 جنيها.

- قلقاس بسعر 12 جنيها.

- ملوخية بسعر 23 جنيها للكيلو.

- فاصوليا خضراء طبق فوم بسعر 10.5 جنيه.

- بصل أبيض أو ذهبي بين 18 إلى 19 جنيها.

- زنجبيل وصل سعر الكيلو نحو 67 جنيها.

- فلفل أخضر رومي أو حار 25.75 جنيه.

- خيار طبق وزن 750 جراما بسعر 23 جنيها.

- كوسة 16 جنيها.

- ثوم بلدي بسعر 12 جنيهًا.

- جزر أصفر دون عروش 9.5 جنيه.

- قرع عسل 15 جنيها للكيلو.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور للكيلو الواحد، كما يلي:

- ورق عنب بناتي من 9 إلى 11 جنيها، والبلدي بالسعر ذاته.

- الخرشوف «5 وحدات وزن كيلو» بسعر 10 جنيهات.

- الثوم بين 4 إلى 6 جنيهات.

- الكوسة تراوحت بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

- الفاصوليا تراوحت بين 3 إلى 5 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و3.5 جنيها، والصوب بين 4 إلى 6 جنيهات، الحار بين 3.5 إلى 4.5 جنيه للكيلو الواحد، والفلفل الألوان بين 7 و15 جنيها.

- الباذنجان البلدي بين 3 و4 جنيهات، الرومي بين 2.5 إلى 3.5 جنيه، الأبيض بين 3 إلى 4 جنيهات.

- البسلة تراوحت بين 5.5 و6.5 جنيه.

- الخيار الصوب بين 2 إلى 4 جنيهات، والبلدي بين 2 إلى 4 جنيهات.

-الجزر بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

- البطاطا تراوحت بين 1.5 حتى 3.5 جنيه.

- الملوخية تتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

- سعر القلقاس بين 3 و6 جنيهات.

- الطماطم تراوحت بين 6.5 إلى 10.5 جنيه.

- البطاطس تراوح ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

- البصل بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.