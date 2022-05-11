أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 11-5-2022 في الأسواق المحلية

تبحث الكثيرات من ربات المنازل عن أسعار الخضروات والأصناف المتوفرة في الأسواق المحلية والتجارية، لتحديد ميزانيتها واحتياجاتها على مدار الأسبوع.

واليوم الأربعاء الموافق 11 مايو يستعرض موقع بوابة «الوطن» أسعار الخضروات في الأسواق اليوم، والتي شهدت استقرارا ملحوظا، لتثبت عند نفس الأسعار من بداية الأسبوع، سواء في المحلات التجارية الكبرى أو سوق العبور.

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

شهدت قيمة أسعار الخضروات الطازجة في سلاسل المحلات الكبرى للكيلو جرام الواحد، كما يلي:

- بسلة بسعر 19 جنيها.

- لفت بسعر 11 جنيها.

- قلقاس بسعر 12 جنيها.

- ملوخية بسعر 23 جنيها للكيلو.

- فاصوليا خضراء طبق فوم بسعر 10.5 جنيه.

- بصل أبيض أو ذهبي بين 18 إلى 19 جنيها.

- زنجبيل وصل سعر الكيلو نحو 67 جنيها.

- قرع عسل 15 جنيها للكيلو.

- باذنجان أسود 15 جنيها.

- فلفل ألوان بسعر 55 جنيها.

- الطماطم 15.25 جنيه.

- بطاطا 3 كيلو بسعر 26 جنيها.

- فلفل أخضر رومي أو حار 25.75 جنيه.

- خيار طبق وزن 750 جراما بسعر 23 جنيها.

- كوسة 16 جنيها.

- ثوم بلدي بسعر 12 جنيهًا.

- جزر أصفر دون عروش 9.5 جنيه.

أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

وجاءت أسعار الخضروات في سوق العبور للكيلو الواحد، كما يلي:

- البسلة تراوحت بين 5.5 و6.5 جنيه.

- الخيار الصوب بين 2 إلى 4 جنيهات، والبلدي بين 2 إلى 4 جنيهات.

- الجزر بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

- البطاطا تراوحت بين 1.5 حتى 3.5 جنيه.

- الملوخية تتراوح بين 6 إلى 9 جنيهات.

- سعر القلقاس بين 3 و6 جنيهات.

- الطماطم تراوحت بين 6.5 إلى 10.5 جنيه.

- البطاطس تراوح ما بين 2 إلى 4 جنيهات.

- البصل ما بين 1.25 إلى 2.25 جنيه.

- ورق عنب بناتي من 9 إلى 11 جنيها، والبلدي بنفس السعر.

الخرشوف «5 وحدات وزن كيلو» بسعر 10 جنيهات.

الثوم ما بين 4 إلى 6 جنيهات.

كوسة تراوح ما بين 1.5 إلى 3 جنيهات.

فاصوليا ما بين 3 إلى 5 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 و3.5 جنيها، والصوب بين 4 إلى 6 جنيهات، الحار بين 3.5 إلى 4.5 جنيهًا للكيلو الواحد، والفلفل الألوان بين 7 و15 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 3 و4 جنيهات، الرومي بين 2.5 إلى 3.5 جنيه، الأبيض بين 3 إلى 4 جنيهات.