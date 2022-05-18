مروة ناجى ونجوم الأوبرا للموسيقى العربية يشاركون فى مهرجان تل بسطا الأول للغناء

ضمن فعاليات الدورة الاولى من مهرجان تل بسطا للموسيقي والغناء يقام فى السابعة مساء السبت 21 مايو حفلا يحييه المطربة مروة ناجى ونجوم الاوبرا للموسيقى العربية محمد الخولى - ايمان عبد الغنى وياسر سليمان بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي.

حفل مروة ناجي في تل بسطا

يتضمن البرنامج مجموعة من الغنائيات العربية الحديثة والمعاصرة منها التوبة ، علي قد الشوق ، قارئة الفنجان ، إما براوة ، مستنياك ، أكدب عليك ، مصر التي في خاطري ، طاير يا هوا ، كعب الغزال ، عدوية ، الحلوة داير شباكها ، في يوم وليلة ، علي رمش عيونها ، موعود ، قال جاني بعد يومين، سهر الليالي ، حلوة يا بلدي ، ألف ليلة وليلة ، يا اغلي اسم في الوجود .

يذكر ان مهرجان تل بسطا الاول للموسيقى والغناء يعد الاول من نوعه بمحافظة الشرقية ويقام بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة فى دار الاوبرا المصرية ووزارة السياحة والاثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة.

وتبدأ مراسم حفل افتتاح المهرجان يوم الجمعة المقبل ويبدأ الحفل بكلمات لكل من محافظ الشرقية، ووزير السياحة والآثار، ووزيرة الثقافة، ثم يتغنى الفنان مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته بمجموعة مختارة من أعماله الخاصة التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد منها «ولا تسوى دموع»، و«كوكب تانى»، و«المليونيرات»، إلى جانب مختارات من مؤلفات تراث الموسيقى العربية التي اشتهر بأدائها.

فعاليات مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء

يذكر أن برنامج فعاليات مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء ف يدورته الأولى يجمع أشكال إبداعية متنوعة وتضم 6 عروض على مدار 3 ليالى يحييها على التوالى كل من فريق براس ساوند باند، الفنان مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا إيمان عبد الغنى، وياسر سليمان، ومحمد الخولى، ومروة ناجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى، والفنان حازم شاهين وفرقته، والفنان على الحجار وفرقته.