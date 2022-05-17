أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، صدور 8 كتب جديدة عن مشروع النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة ومن عدة سلاسل بينها سلسلة ذاكرة الكتابة «لمحة عامة إلى مصر كما صورها كلوت بك»، ترجمة محمد مسعود وتقديم الدكتور أحمد زكريا الشلق.

قراءات نقدية في شعر رفعت سلام في قصور الثقافة

ومن سلسلة آفاق عالمية «مختارات من المسرح الصيني» ترجمة مجموعة من شباب المترجمين وإشراف وتقديم الدكتور محسن فرجاني، ومن سلسلة كتابات نقدية «في أثر الوردة»، قراءات نقدية في شعر رفعت سلام، إعداد وتقديم أحمد سراج.

ومن سلسلة أصوات أدبية أربعة كتب، بينها ديوان «بخطي مثالية كالفضيحة» للشاعر مصطفي عبادة، وديوان «رجل يحاول الرجوع إلى البيت» للشاعر أحمد بلبولة.

والمجموعة القصصية «جمر الرماد»، للكاتبة هدي يونس، والمجموعة القصصية «دخان أسود كثيف»، للكاتب حمدان عطية، ومن سلسلة نصوص مسرحية، مسرحية «مريد» تأليف محمد علي إبراهيم.

في سياق آخر تختتم الهيئة العامة لقصور الثقافة اليوم الثلاثاء «منتدى نقل الخبرة»، بنظام البث المباشر ON LINE لاستثمار خبرات العاملين بهيئة قصور الثقافة الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه وتوظيف هذه الخبرات للمشاركة في تنمية وتطوير الأداء بكافة الأقاليم الثقافية وديوان عام الهيئة المختلفة في شتى المجالات ليتوفر لدى الصرح الثقافي كيانات قادرة على العمل والعطاء والارتقاء بكل الخدمات المقدمة للمترددين على المواقع الثقافية وتعزيز ثقافة تبادل الخبرات واكتساب المعرفة والمهارات اللازمة لبناء جسور التعاون بكافة المواقع الثقافية.

كما أطلقت قصور الثقافة فعاليات البرنامج التدريبي «تأهيل الجهات الحكومية للحصول على جائزة التميز المؤسسي»، للعاملين بالهيئة والمنفذ بمعهد التخطيط القومي يأتي البرنامج تنفيذاً لأهداف رؤية مصر 2030، لدعم جهود الدولة لنشر وتعميق ثقافة التميز والتطوير المؤسسي بقطاعات الدولة المختلفة، وتحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية وتعميق ثقافة التميز المؤسسي في كل الجهات الحكومية