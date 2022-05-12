لأول مرة.. وزيرة الثقافة تطلق مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء بالشرقية

تطلق الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار فعاليات الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء بمحافظة الشرقية، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر في الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري.

تفاصيل مهرجان تل بسطا

وقال مصدر مسؤول في وزارة الثقافة لـ «الوطن» مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء بمحافظة الشرقية يأتي في إطار التعاون بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار لتنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية في الأماكن الأثرية والتاريخية، والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار تحقيق العدالة الثقافية وتوصيل الثقافة للجميع المواطنين في كافة ربوع الوطن.

تعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة والآثار

وفي سياق التعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، الذي وقعه الوزارتين في مارس الماضي، نظمت وزارة الثقافة الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء بمحافظة سوهاج في الفترة من 10 حتى 12 مارس 2022.

وقالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في بيان سابق إن هذه الفعاليات وتأتي نموذجًا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة بهدف ترسيخ دور القوى الناعمة في تطوير المجتمع وإعادة تشكيل الوعي، مؤكدة أهمية دور القوى العامة والفنون في الترويج للحضارة المصرية، مشيرة إلى استمرار تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية بين أبناء مصر.

وأحيا مهرجان أبيدوس بسوهاج نخبة من نجوم الفن، هم: على الحجار و هشام عباس، ومدحت صالح وعمرو سليم، وشهد المهرجان إقبالا كبيرا من الجمهور ، وتعكس فعاليات المهرجان جهود تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية والارتقاء بالوجدان وانتشار الفنون الجادة في مختلف محافظات مصر

كما نظمت وزارة الثقافة في مارس 2022 النسخة الثانية من مهرجان دندرة فى محافظة قنا، والتى انطلقت فعالياته من الخميس الماضي 4 مارس، وأحيا حفل الافتتاح الفنان هاني شاكر، مقدما عددًا كبيرًا من أغانيه المميزة.