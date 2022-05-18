القصبي: الزيادة السكانية بلغت 22 مليون نسمة منذ عام 2014 حتى اليوم

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، علي موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي الجديد 2022/2023 بواقع 62 مليونا و614 ألف جنيه مقارنة بـ 59 مليونا 946 ألف جنيه للعام المالي السابق 2022/2021.

وبلغ بند الأجور وتعويضات العاملين 48 مليونا و67 ألف جنيه، بينما بلغ بند شراء السلع والخدمات 5 ملايين جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعي 285 ألف.

موازنة المجلس القومي للسكان

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الاعاقة بمجلس النواب إن التعداد السكانى فى مصر ارتفع خلال العام الماضي بمعدلات كبيرة للغاية، مما يؤكد أن نسبة الوعي لازالت ضعيفة.

وحذر «القصبي» من الانفجار السكاني، مؤكدا أن الزيادة السكانية تلتهم التنمية.

وأضاف أن معدلات الزيادة السكانية تلتهم معدلات التنمية، داعيا القوي السياسية إلى أن تعمل جاهدة علي وضع حلول للزيادة السكانية، وأكد أن مواجهة الزيادة السكانية هي مهمة جميع المواطنين وليست مهمة فصيلا بعينه، مضيفا: «هناك زيادة سكانية بلغت 22 مليونا منذ عام 2014، رغم أن هناك معدلات اقتصادية كبيرة وتطوير فى البنية التحية، والزيادة الساكنية تلتهم كل ذلك معترفا بانحفاض نسبة الوعي في هذا المحال وهذا يؤكد أن نسبة الوعي لازالت ضعيفة».

اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن، اليوم الأربعاء والتي تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، فيما يخص المجلس القومي للسكان والتي يبلغ مقترحها ما يقدرب من 62 مليونا و416 ألف جنيه.