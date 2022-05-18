مخرج لعبة الحبار: الجزء الثاني من المسلسل لن يكون جاهزًا حتى نهاية 2023

كشف هوانج دونج هيوك مخرج مسلسل الدراما الكورية «لعبة الحبار»، أن الجزء الثاني من المسلسل، لن يكون جاهزًا للإصدار حتى نهاية عام 2023 على أقرب تقدير أو في بداية عام 2024 وفقا للخطة الموضوعة، قائلًا: «لدي حوالي ثلاث صفحات من الأفكار التي أعمل على تحويلها إلى نص، لذلك ليس هناك الكثير لأقوله عن الموسم الثاني، باستثناء أنه سيكون هناك المزيد من الألعاب».

وأوضح مخرج مسلسل لعبة الحبار في حواره مع مجلة «فانيتي فير»، قائلًا: «ستخضع الإنسانية للاختبار من خلال تلك الألعاب مرة أخرى، أريد أن أطرح السؤال: هل التضامن الحقيقي بين البشر ممكنًا؟»، متابعًا: «ينصب تركيزي الأول على إنشاء عمل من شأنه حقًا تزويد جمهوره بتجربة غامرة ومسلية للغاية، ومع ذلك أريد أن أترك المشاهدين يفكرون في الأفكار والقضايا التي يطرحها العمل».

«لعبة الحبار» المسلسل الأكثر مشاهدة على «نتفليكس» في 94 دولة

عُرض مسلسل «لعبة الحبار» أو «Squid Game» للمرة الأولى في سبتمبر الماضي، وسجل أرقامًا قياسية على شبكة «نتفليكس»، والموسم الأول من العرض هو الموسم الأصلي الأكثر مشاهدة على الشبكة في تاريخ البث، حيث أصبح البرنامج الأكثر مشاهدة في 94 دولة، وبعد أشهر من التكهنات حول ما إذا كان العرض سيحصل على موسم ثان أم لا، أكدت«نتفليكس» رسميًا في يناير أن الموسم الثاني سيكون قيد التنفيذ، وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذي للشركة.

المسلسل فاز بـ3 جوائز في جولدن جلوب

دخل المسلسل الكوري التاريخ، في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة لعام 2022، بعد أن أصبح أول مسلسل غير ناطق بالإنجليزية وأول مسلسل كوري يسجل ترشيحات للممثلين في مسلسل درامي، في فئات أفضل ممثل في مسلسل درامي «لي جونغ جاي»، أفضل ممثلة في مسلسل درامي «هويون جونج»، كما فاز المسلسل بثلاث جوائز جولدن جلوب من ضمنها جائزة أفضل مسلسل دراما.