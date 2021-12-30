مخرج «لعبة الحبار»: نستعد لتقديم الموسم الثالث من المسلسل

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل الدراما الكورية «لعبة الحبار»، كشف المخرج «هوانج دونج هيوك» أنه يجري حاليًا محادثات مع شبكة «نتفليكس» ليس فقط للموسم الثاني بل لموسم ثالث أيضا من المسلسل، وخلال لقاء مع صحيفة «كوريا تايمز»، قال: «اتحدث مع نتفليكس بخصوص الموسم الثاني وكذلك الموسم الثالث.. وسوف نصل إلى نتيجة في وقت قريب».

مخرج مسلسل «لعبة الحبار»: مازال الموسم الثاني في مرحلة الكتابة

وأوضح المخرج الكوري، أنه يعمل في الوقت الحالي على الموسم الثاني لـ«لعبة الحبار» ويجرى محادثات حول موسم آخر وهو ما يشعره بـ«ضغط كبير» على حد تعبيره، قائلا: «لدي قصة أساسية للموسم الثاني، كل شيء في رأسي، وأنا حاليًا في مرحلة العصف الذهني»، ولكنه لم يكشف عن أي تفاصيل بخصوص العمل أو موعد طرحه على المنصة الإلكترونية الشهيرة، وذلك وفقا لما نشره موقع «هوليود ريبورتر».

ولكنه أكد أن الموسم الثاني سيركز على قصة بطل المسلسل «سيونج جي هون»، والذي يقوم بدوره الممثل لي جونج جاي، حيث سيعود مرة أخرى ويفعل شيء للعالم، على حد تعبيره.

وعبر مخرج المسلسل في حواره مع مجلة «فانيتي فير» عن اندهاشه من الاستجابة للعرض الذي بدأ العمل فيه قبل 12 عامًا، قائلا: «لقد قصفت بطلبات مقابلة من العديد من العاملين في الصناعة، كان علي أن أحضر خمسة إلى ستة اجتماعات في اليوم لأنه كان هناك الكثير من الأشخاص الذين أرادوا مقابلتي».

وأشار «هوانج» إلى أنه على الرغم من أنه بدأ في كتابة المسلسل منذ أكثر من عقد من الزمان، إلا أنه أصبح أكثر أهمية من ذي قبل، على حد تعبيره، حيث إن «لعبة الحبار» تناول وحشية الرأسمالية وعدم المساواة الجماعية والتي تفاقمت من الوباء خلال الفترة الأخيرة.

«لعبة الحبار» يحقق أكثر من 142 مليون مشاهدة على «نتفليكس»

ونجح مسلسل «لعبة الحبار» منذ طرحه على «نتفليكس» في سبتمبر الماضي أن يكون أعلى مسلسل مشاهدة على المنصة الإلكترونية عالميا، حيث شاهده أكثر من 142 مليون مشاهد على مستوى العالم وأصبح أول مسلسل يتجاوز 100 مليون مشاهدة، كما يعتبر أول عرض درامي بغير اللغة الإنجليزية يحصل على ترشيح لجائزة اختيار النقاد لأفضل مسلسل درامي.

وتدور أحداث المسلسل شخص مثقل بالديون يتلقى دعوة غامضة للانضمام إلى بطولة ألعاب الأطفال الكورية التقليدية ولكنها مميتة، وتُقام الألعاب في مكان سري ويتنافس 456 مشاركًا يائسين ماليًا على النجاة من الموت والفوز بـ45.6 مليار وون كوري.