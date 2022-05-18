موعد بدء تصوير مسلسل الشادر لـ ياسمين صبري مع المخرج سامح عبد العزيز

استقر المخرج سامح عبد العزيز على أبطال مسلسل «الشادر» للنجمة ياسمين صبري، والذي ستكون من 15 حلقة ويعرض المسلسل علي إحدى المنصات الالكترونية .

ويعتبر آخر المنضمين لفريق عمل مسلسل «الشادر» مع النجمة ياسمين صبري، الفنان الشاب كريم تايم.

وقال كريم في تصريح لـ«الوطن» إنه من المقرر بدء تصوير أول مشاهده مع الفنانة وفاء عامر، ومن المقرر تصوير أول مشهد برفقة النجمة ياسمين صبري مطلع يونيو المقبل.

أبطال مسلسل «الشادر»

مسلسل «الشادر» تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وتجسد ياسمين صبرى خلاله شخصية فتاة شعبية للمرة الأولى، وتدور أحداث العمل في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك الشهيرة والمزادات اليومية بها وحكايات الصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر.

وتعود ياسمين إلى الدراما بمسلسل «الشادر» بعد غياب عامين، إذ قدمت آخر أعمالها مسلسل «فرصة تانية» في شهر رمضان 2020، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.

ست كوم يحمل اسم «ما تهزرش»

ومن ناحية أخرى يشارك الفنان الشاب كريم تايم مع النجمة شيماء سيف في سيت كوم جديد يجمع بينهما يحمل اسم «ماتهزرش»، والذي من المقرر أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة .

ويلعب كريم تايم دور طبيب يجمعه العديد من المواقف الكوميدية مع أبطال العمل، ومن جانبه عبر الفنان الشاب عن سعادته بمشاركته للفنانة الكوميدية.