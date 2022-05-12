ياسمين صبري تستعد لتصوير فيلم «صقر المحروسة» مع أحمد عز يوليو المقبل

تستعد النجمة ياسمين صبري تصوير فيلمها الجديد «صقر المحروسة» مع النجم أحمد عز، وذلك مطلع شهر يوليو المقبل.

صناع فيلم صقر المحروسة

وتلعب النجمة ياسمين صبري دور البطولة النسائية أمام النجم أحمد عز في فيلم «صقر المحروسة» الذي ينتمي للأعمال التاريخية.

موعد بدء التصوير

«صقر المحروسة» للثنائي أحمد عز وياسمين صبري، ينتمي إلى الأعمال التاريخية، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج أحمد علاء، ومن المقرر أن يبدأ عز وياسمين التصوير خلال شهر يوليو المقبل.

شخصية أحمد عز في الفيلم

ويجسد النجم أحمد عز شخصية فارس من العصر الإسلامى، محاكاةً لإحدى الشخصيات الإسلامية المعروفة، ومن المقرر أن يتضمن العمل العديد من مشاهد المعارك الحربية بالاستعانة بمصممي معارك عالميين.

ياسمين صبري ومسلسل «الشادر»

فيما تعاقدت ياسمين صبري، على مسلسل جديد يحمل اسم «الشادر»؛ إذ نشر فريق عمل المسلسل الصور الأولى من التحضيرات للمسلسل، وظهر في الصورة النجمة ياسمين صبري برفقة أشرف عبد الباقي والمخرج سامح عبد العزيز.

مسلسل الشادر لـ ياسمين صبري، يتكون من 15 حلقة وسيحمل اسم الشادر وتقدم فيه ياسمين صبري لأول مرة دور بنت شعبية.

سبب تصدر ياسمين صبري التريند

وكانت الفنانة ياسمين صبري قد تصدرت محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد انفصالها عن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد زواج دام نحو عامين.

وفي سياق متصل، تعيش الفنانة ياسمين صبري، حالة من النشاط الفني حاليًا على مستوى السينما والتليفزيون، إذ تعود بفيلم ومسلسل جديدين، وذلك بعد غياب دام نحو عامين، ومن المُقرر البدء في تصويرهما خلال الأيام المُقبلة.