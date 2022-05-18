حمادة هلال ينشر كواليس تصوير أغنية «روح الروح»: قريبا.. «فيديو»

أعلن الفنان حمادة هلال، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن استعداده لطرح أغنيته الجديدة «روح الروح».

ونشر حمادة هلال كواليس تصوير الأغنية، معلقا: «روح الروح.. أغنية جديدة قريبا».

حمادة هلال قدم «المداح 2» في رمضان 2022

وشارك الفنان حمادة هلال خلال السباق الرمضاني الماضي بمسلسل «المداح 2»، بطولة أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، كمال أبورية، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، وولاء الشريف، من تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

وشهد المسلسل تعاونا جديدا بين حمادة هلال وهبة مجدي، بعد مسلسل «ولي العهد»، الذي شهد أول بطولة لـ حمادة هلال، في الدراما، بطولة لوسي، علا غانم، ياسر جلال، ريم البارودي، إدوار، مي سليم، ويوسف فوزي، انتصار، هبة مجدي، مي القاضي، أحمد عصام، كريم أبو زيد، محمد عبدالحافظ وعبد الرحمن أبو زهرة، من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد النقلي.

حمادة هلال يستعد لتصوير «المداح 3»

وعرض الجزء الأول من مسلسل «المداح» في الموسم الرمضاني 2021، وحقق نجاحا كبيرا، وقرر حمادة هلال تصوير الجزء الثالث الفترة المقبلة للعرض في رمضان 2023.