حمادة مجدي يوضح علاقته بزوج أخته حمادة هلال«ربنا يكرمه بعيد عني»

كشف المطرب الشعبي حمادة مجدي عن حقيقية وجود خلافات بينه وبين زوج أخته الفنان حمادة هلال، وذلك بعد تداول الكثير من رواد «السوشيال الميديا» وجود خلافات بينهما خلال الساعات القليلة الماضية.

حمادة مجدي: لا أنوي التعاون مع حمادة هلال

ومن جانبه قال حمادة مجدي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «حمادة هلال فنان جميل وله شعبية جماهيرية كبيرة وله نجاحات كبيرة»، مشيرًا إلى أنه لا ينوي التعاون معه في أي عمل فني.

وأستطرد «مجدي» قائلا: «ربنا يكرمه بعيد عني خالص، وأنا مش عايز اتكلم عن تفاصيل علشان الناس متشوفوش بشكل وحش، خلي صورته قدام الناس زي ماهي».

مشروعات حمادة مجدي المقبلة

وكشف حمادة مجدي عن مشروعاته الفنية المقبلة قائلا: «في أغنية مع عبد الباسط حمودة، وأغنيه مع حسن شاكوش، وأغنية مع أحمد شيبة».

حمادة مجدي ينتظر طرح أغنيتة الجديدة «انتي قطتي»

وينتظر حمادة مجدي طرح أغينته الجديدة «انتي قطتي» مع عمر كمال، المقرر طرحها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث أنهم طرحوا البوستر الرسمي للأغنية بجانب عددا من «الفيديوهات» التي توضح مقاطع صغيرة من الأغنية.

حمادة مجدي يتوقع نجاح أغنيته الجديدة

وقال «مجدي» إنه متفائل بأغينته مع عمر كمال، لأن الأغنية «مختلفة وجديدة»، والجمهور تفاعل مع البوستر والبرومو الخاص بالأغنية، وأنه يتوقع نجاح كبير للأغنية رغم الانتقادات التي يتعرضون لها بسبب صورة البوستر.

حيث نشروا مقطع فيديو من كواليس تصوير «انتي قطتي»، عبر حسابهم على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وظهروا على متن «مركب» وسط مياه البحر ويرقص بجانبهم راقصة على كلمات الأغنية.