حمادة هلال: عايش بدعوات أمي و«عيال حبيبة وحلم العمر» انطلاقتي الفنية

قال الفنان حمادة هلال، إن بدايته الفنية كانت في محافظة الشرقية، وتعرف على أحد المهندسين ومن بعدها التقى الفنان حميد الشاعري، «بعدها بدأت أغني وأعمل ألبومات، واحتياجي الوحيد هو للدعاء كان من أمي الله يرحمها اللى بتدعي لي دايما».

جاء ذلك خلال حواره لبرنامج «على اللوكيشن» المذاع على راديو هيتس، من تقديم شريف الليثي.

عيال حبيبة وحلم العمر.. انطلاقة حمادة هلال السينمائية

وأوضح «هلال» أن نقطة التحول الثانية في حياته هي التمثيل، وأول مسلسل له كان مسلسل «بدارة» المصور في 15 حلقة، وأول فيلم له كان «حلم العمر» واتعرض بعد فيلم «عيال حبيبة»، الذي يعتبره أول انطلاقة في حياته الفنية، عام 2005، لافتا إلى أن أهم 3 محطات في حياته الغنائية هي أغاني «محمد نبينا، والله وعملوها الرجالة، دايما دموع».

حمادة هلال وأسرته

وأضاف «أنا مش بحب أفصل أبدًا والحمدلله عندي أسرة حاسه بيا طول الوقت، وأكتر حاجة بتخوفني في الطريق هي إني أظلم حد لكن النجاح والفشل مش بخاف منه خالص، وأغنية محمد نبينا هي إنتاجي وألحاني، وأول مرة روحت المدينة أتمنيت أعمل أغنية فيها مديح للنبي، وأخويا مدحت هو اللي معايا من أول الطريق وعايش بدعوات أمي لحد دلوقتي».

وتابع حماة هلال: «لو الطريق مقفول قدامي بقول يارب، وبحاول أشوف الأسباب واجتهد لكن مش بيأس أو استسلم».

وشارك الفنان حمادة هلال في بطولة مسلسل «المداح 2»، مع الفنانين أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، كمال أبورية، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، ولاء الشريف، من تأليف أمين جمال، وليد أبوالمجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.