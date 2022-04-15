بحضور هيثم نبيل ورنا سماحة.. حمادة هلال يحيي حفلا في ليالي رمضان «صور»

أعرب حمادة هلال عن سعادته البالغة لغناؤه وسط أصدقاؤه من الفنانين والشخصيات العامة أحد الحفلات بمنطقة التجمع الخامس.

وقال حمادة هلال «سعيد بالغناء وسط أصدقائي المقربين من فنانين وشخصيات عامة، وأتمنى أن الحفل يكون عجب الجميع وسعيد لتفاعل الجميع معي بالغناء والرقص وأتمنى تقديم الكثير من الحفلات خلال الأيام المقبلة».

وغنى حمادة هلال عددا كبيرا من أغانيه المتنوعة بين الجديد والقديم، وتفاعل الجميع معه، ومن بين أغانيه التي قدمها: كل ما أفكر فيك، بحبك انت، أشرب شاى، بنت الأصول، مش أى حد، إضافة إلى أغنية رمضان التي طرحها قبل السباق الرمضاني، وغيرها من الأغاني المختلفة التي قدمها مع جمهوره.

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين من بينهم الملحن هيثم نبيل ورنا سماحة وزوجها الملحن سامر أبو طالب ورجل الأعمال ماجد شعبان شقيق الفنان مصطفى شعبان.

آخر أعمال حمادة هلال السينمائية

يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال السينمائية فيلم "شنطة حمزة" الذي تدور أحداثه حول نصاب محترف يقع في حب فتاة قوية الشخصية كانت تعمل هي الأخرى مع إحدى العصابات المشهورة بالنصب، والفيلم شارك في بطولته كل من أحمد فتحي، يسرا اللوزي، محمد ثروت، سامية الطرابلسي، ضياء الميرغني، عبد الله مشرف، الراحل محمد متولي، سامي مغاوري، بيومي فؤاد، إيناس علي، طاهر أبو ليلة، فاطمة كشري، حسن عبد الفتاح، إيمان السيد، محمد طه ومن إخراج أكرم فاروق، وتأليف أحمد عبد الله.

الجزء الثاني من حلم العمر

ومن المقرر أن حمادة هلال يحضر في الوقت الحالي إلى الجزء الثاني من فيلم «حب العمر» والذي سبق وقدمه مع دينا فؤاد وتوفيق عبد الحميد من قبل.