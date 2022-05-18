جامعة الدول العربية تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية غدا

بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، تنظم إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع مجموعة بيانات للملكية الفكرية، احتفالا تحت شعار «الملكية الفكرية والشباب الابتكار من أجل مستقبل أفضل».

تفاصيل الملكية الفكرية

يعقد اللقاء غدا الخميس 19 مايو، في تمام الساعة 9:30 صباحا، بمقر جامعة الدول العربية وبحضور الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، ونضال الخاروف مدير وشريك في مجموعة بيانات للملكية الفكرية، والملحن مدين، والشاعر الغنائي أحمد المالكي وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ومسعد فودة نقيب المهن السينمائية.

الحفاظ على الملكية الفكرية

ستفتتح اللقاء الدكتورة مها بخيت، ونضال الخاروف في بداية الفعاليات مؤكدين أهمية الملكية الفكرية في دورها لدعم الشباب والمشاريع الخاصة بهم ودورها في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالشباب وتعزيز قيمة منتجاتها وتنافسيتها.

ويشارك في الاحتفالية نخبة من المسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية، بالإضافة إلى العديد من الباحثين والمهتمين بقضايا الملكية الفكرية في مصر والدول العربية والشخصيات العامة.

سيتضمن الاحتفال جلسات عدة لمناقشة عدد من المحاور ويقدمها عدد من الخبراء من مصر وبقية الدول العربية والمسؤولين من مكتب براءات الاختراع، مكتب العلامات التجارية والنماذج الصناعية وزارة التموين والتجارة الداخلية، منظمة الصحة العالمية، المعهد القومي للملكية الفكرية وشركات قطاع خاص وأفراد.