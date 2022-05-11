أشرف زكي ومايان السيد سفيرا الجامعة العربية باليوم العالمي للملكية الفكرية

بمناسبه اليوم العالمي للملكيه الفكرية، تنظم إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية بالتعاون مع مجموعه بيانات للملكية الفكرية، احتفالًا تحت شعار الملكية الفكرية والشباب للابتكار من أجل مستقبل أفضل، ويشارك كسفراء لليوم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانة الشابة مايان السيد.

تفاصيل الاحتفال بيوم الحماية الفكرية

ويعقد اللقاء يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 م الساعة 9:30 صباحًا، بمقر جامعة الدول العربية، وبحضور الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، والأستاذ نضال الخاروف مدير وشريك في مجموعة بيانات للملكية الفكرية.

يفتتح اللقاء الدكتورة مها بخيت، والأستاذ نضال الخاروف، للتأكيد على أهمية الملكية الفكرية ودورها لدعم الشباب والمشاريع الخاصة بهم، ودورها في تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالشباب وتعزيز قيمة منتجاتها وتنافسيتها.

ويشارك في الاحتفالية نخبة من المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية، بالإضافة إلى العديد من الباحثين والمهتمين بقضايا الملكية الفكرية في مصر والدول العربية والشخصيات العامة.

محاور الاحتفال بيوم الملكية الفكرية

يتضمن الاحتفال جلسات عدة لمناقشة عدد من المحاور، ويقدمها عدد من الخبراء من مصر وبقية الدول العربية والمسؤولين من مكتب براءات الاختراع، مكتب العلامات التجارية والنماذج الصناعية وزارة التموين والتجارة الداخلية، منظمة الصحة العالمية، المعهد القومي للملكية الفكرية وشركات قطاع خاص وأفراد.

جدير بالذكر أن مجموعة بيانات للملكية الفكرية تعمل على دعم العديد من المؤسسات في مجال حقوق الملكية الفكرية، وتمتلك المجموعة أكثر من 23 كيانًا في 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، مع فريق يضم أكثر من 250 متخصصًا في مجال القانون والملكية الفكرية، حيث تمثل أكثر من 1000 شركة.

هذا وتعتبر إحدى المؤسسات الرائدة في مجال تسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية في الوطن العربي، وتهدف إلى ترسيخ مفاهيم ومبادئ احترام الملكية الفكرية لكي يستفيد منها كل من له حق وخاصة الشباب في فكرة أو إبداعات من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور، والعديد من المفاهيم الأخرى.