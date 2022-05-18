علاء الشربيني يلبي طلب متصلة على الهواء: شرفينا في أقرب مسابقة

فاجأت متصلة تدعى آمال، الشيف علاء الشربيني خلال حلقة اليوم الأربعاء من برنامجه «أحلى أكلة»، الذي يقدمه على قناة «ON»، بأنها طوال حياتها لم تفشل في تنفيذ أي أكلة في المطبخ.

متصلة تطلب من علاء الشربيني استضافتها في البرنامج

تابعت المتصلة أن عمرها 65 عامًا وتعلمت من صغرها الطبخ، وتحديدًا منذ أن كان عمرها 8 سنوات، مبدية حزنها من عدم قدرتها على حضور مسابقة «أحلى أكلة» الأخيرة، مناشدة باستضافتها في حلقة من البرنامج.

علاء الشربيني يستجيب

استجاب علاء الشربيني للمتصلة، وقال إن البرنامج يتشرف بوجودها، متابعًا: «على راسي حضورك، ولو سمحتي نراجع البيانات في الكنترول علشان تشرفينا في أقرب مسابقات للبرنامج».

يذكر أن «أحلى أكلة» برنامج يومي يقدمه الشيف علاء الشربيني على قناة «ON»، من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثانية حتى الثالثة والنصف.