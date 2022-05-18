المتهم بتعذيب «كلب» مدينة نصر: أحدث تلفيات بمبالغ كبيرة في الشقة

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها، مع المتهم بالتعدي على كلب داخل شقته السكنية في مدينة نصر، لإحداثه تلفيات بالمنزل تقدر بمبالغ كبيرة، ما دفعه للتعدي عليه، حسب اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق، «التلفيات غالية جدا مقدرتش أمسك نفسي، واطلع غيظي فيه مش بقصد التعذيب».

إقرار المتهم بجريمته أمام النيابة العامة

في البداية أنكر المتهم جريمته، لكنه أقر بأنه يربي كلبين داخل شقته السكنية في مدينة نصر، أحدهما فك وثاق رقبته، متجولا في المنزل، ما أسفر عن إحداثه تلفيات كبيرة داخل الشقة السكنية، تقدر بمبالغ فائقة، وكان ذلك خلال دخول المتهم لمنزله، استشاط غضبا من هذا الفعل، ما دفعه للتعدي على الكلب، ليس بقصد التعذيب.

بداية الواقعة

تعود الواقعة إلى تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بالتعدي على كلب داخل الشقة محل سكنه، ما دفع أجهزة وزارة الداخلية للتحرك على الفور، وإلقاء القبض على المتهم، الذي تبين أنه يملك معلومات جنائية.